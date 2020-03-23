23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское правительство рассматривает комплекс мер для поддержки бизнеса на фоне коронавируса. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА.

Правительство собрало обращения бизнес-союзов. "Сейчас посекторально обсуждаем со всеми ассоциациями, наиболее пострадавшими компаниями. Идет очень активный процесс", - сказал первый вице-премьер.

Он пока не стал говорить о конкретных мерах. "Там очень большой список. Плюс мы смотрим те решения, которые приняты европейскими странами, Россией, США. Посмотрим, может быть, что-то интересное из этих документов для себя возьмем", - сказал Дмитрий Крутой, подчеркнув, что вопрос нужно решать оперативно.

По словам первого вице-премьера, пока сложно говорить и о предварительных оценках потерь, которые понес бизнес. "На прошлой неделе и на предприятия конкретные выезжали, и рынки мониторили, и ситуацию в небольших компаниях. Большой массив аналитической информации сейчас обрабатываем", - рассказал Дмитрий Крутой.-0-