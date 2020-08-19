Белорусское рапсовое масло в основном идет на экспорт - "Белгоспищепром"

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское рапсовое масло в основном идет на экспорт, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Александр Яковчиц, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы экспортируем 98% рапсового масла, которое мы производим в стране (а это по прошлому году 270 тыс. т). Продаем масло в Европу, Израиль, Армению, Китай. У нас сформирована серьезная база партнеров. Но нам важно популяризировать рапсовое масло и в нашей стране", - сказал Александр Яковчиц.

По его словам, в Беларуси создана хорошая база для переработки маслосемян рапса. "В этом году аграрии обещают неплохой урожай, ориентировочно мы уже видим рост порядка 20% к прошлому году. Сейчас формируем экспортные контракты, предстоят переговорные кампании с национальными сетями по наполнению договоров на следующий год", - отметил заместитель председателя концерна.

Александр Яковчиц обратил внимание на то, что внутренний рынок, емкость которого 60 тыс. т, в основном сформирован за счет импортных растительных масел. "Белорусское масло на внутреннем рынке занимает только небольшую часть (порядка 4 тыс. т). Из них 170 т рапсового и 100 т купажированного, - проинформировал он. - Это малая доля, а ведь рапс - наше сырье, мы его выращиваем".

Рапсовое масло производят три предприятия концерна: Гомельский жировой комбинат, Минский маргариновый завод и Бобруйский завод растительных масел. "Принято считать, что рапсовое масло используется в технических целях, но сегодня наши аграрии производит семена, большая доля которых направлена на переработку для пищевых целей. Содержание эруковой кислоты строго нормируется: ее может быть только 0,5% в составе. И не только на этапе переработки маслосемян, но и до разлива масла в бутылку лаборатория все контролирует, отслеживает и не допускает превышения", - подчеркнул заместитель председателя концерна.

Наиболее значительное влияние на развитие мирового производственного рынка оказывают восемь ключевых видов растительных масел: соевое, рапсовое, подсолнечное, хлопковое, арахисовое, пальмовое, кокосовое, пальмоядровое. Производство основных масличных культур в мире составляет свыше 500 млн т, из них более 70 млн т приходится на рапс.-0-

Фото Максима Гучека