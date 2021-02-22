Белорусской стекольной компании передадут акции четырех заводов

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусской стекольной компании до 25 февраля безвозмездно передадут в хозяйственное ведение находящиеся в собственности Беларуси акции четырех открытых акционерных обществ. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №96 от 18 февраля 2021 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Предприятию передадут более 15,2 млн акций ОАО "Белмедстекло" номинальной стоимостью Br1 каждая, а также свыше 1,7 млрд акций ОАО "Гомельстекло" (Br0,14), более 13,8 млн акций Гродненского стеклозавода (Br0,99) и свыше 27,8 млн акций стеклозавода "Неман" (Br0,72). Государственному комитету по имуществу, Министерству архитектуры и строительства необходимо принять соответствующие меры.

Кроме того, постановлением согласовано ходатайство Гомельского облисполкома о продлении до 1 сентября 2025 года срока санации ПУП "Гомельский завод металлоконструкций" открытого акционерного общества "Гомельоблстрой".-0-