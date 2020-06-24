Белорусскую лесопродукцию на 16,4 млн евро продали на экспортных биржевых торгах

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 133 тыс. куб.м пиломатериалов и 70 тыс. куб.м древесной щепы на общую сумму 16,4 млн евро реализовано в ходе экспортных биржевых торгов, состоявшихся 23 июня на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Эта торговая сессия стала крупнейшей в текущем году как по сумме сделок, так и по натуральному объему реализации пилопродукции. В торгах участвовали 114 покупателей из 16 стран. При этом свыше половины всех выставленных на продажу лотов выкупили компании из Литвы и Эстонии", - сказал Роман Янив.

По мнению начальника управления торгов лесопродукцией БУТБ Евгения Малышева, рекордный результат обеспечили два ключевых фактора: значительно больший, чем на предыдущих торговых сессиях, объем предложения ресурса и грамотная ценовая политика отечественных экспортеров. "На этот раз на торги вышли сразу несколько очень крупных экспортеров пиломатериалов, в том числе "Беллесэкспорт", "Витебская лесопилка" и "СВУДС экспорт". Такое случается нечасто, поэтому объем выставленной на продажу продукции был действительно внушительным, - отметил он. - Немаловажную роль сыграли и стартовые цены, которые сразу привлекли внимание потенциальных покупателей и заставили их конкурировать между собой. В результате по некоторым лотам цены повышались на 15-20%, что позволило белорусским продавцам получить около 200 тыс. евро дополнительной выручки".

В целом за июнь 2020 года экспорт продукции деревообработки через БУТБ уже превысил 30,4 млн евро. Это в два раза больше, чем в июне прошлого года.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главная функция которой - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и предоставление помощи иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-