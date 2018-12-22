Белорусы с 1 марта смогут свободно открывать текущие счета в иностранных банках

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правлением Национального банка Беларуси принято постановление от 19 декабря 2018 года №612 "О некоторых вопросах проведения валютных операций". Оно предусматривает ряд мер для дальнейшей либерализации валютных отношений и дедолларизации экономики, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

В частности, с 1 марта 2019 года физлицам-резидентам предоставляется право без разрешения Нацбанка открывать текущие (расчетные) банковские счета в иностранных банках и перечислять на них денежные средства. При этом физлицам-резидентам по-прежнему необходимо будет получать разрешение Нацбанка на размещение денежных средств в иностранном банке во вклад (депозит) либо на перечисление денежных средств из банка в Беларуси на счет по учету вкладов (депозитов), открытый в иностранном банке.

Кроме того, для физлиц-резидентов сохраняется требование получить разрешение на проведение валютных операций, связанных с движением капитала, перечисленных в ст.10 закона от 22 июля 2003 года "О валютном регулировании и валютном контроле". К таким операциям, например, относятся: приобретение акций при их распределении среди учредителей; приобретение у нерезидента ценных бумаг, выпущенных нерезидентами; покупка недвижимости.

В соответствии с постановлением №612 юрлицам-резидентам и ИП с 1 марта 2019 года будет предоставлено право проводить валютные операции, связанные с движением капитала, без разрешения Нацбанка. К таким операциям, например, относятся: приобретение у нерезидента ценных бумаг, выпущенных нерезидентами; размещение денежных средств в иностранных банках; покупка недвижимости за пределами Беларуси.

Одновременно для юрлиц-резидентов вводится регистрационный порядок совершения валютных операций, связанных с движением капитала. Регистрация таких сделок (внешнеэкономических договоров) будет проводиться в банке в порядке, аналогичном для регистрации сделки по внешнеторговым договорам до проведения платежей по внешнеэкономическому договору. Такая регистрация не является ограничением, а будет носить учетный характер.

При этом для юрлиц-резидентов и ИП сохраняется требование получить разрешение Нацбанка на открытие счета в иностранном банке.

Постановлением также исключается возможность выдачи Нацбанком разрешений на проведение расчетов в иностранной валюте на территории Беларуси. При этом ранее выданные разрешения на использование иностранной валюты в расчетах между резидентами прекращают действие с даты вступления в силу постановления № 612, то есть с 1 марта 2019 года.

Для исполнения обязательств по ранее заключенным договорам постановлением № 612 предусматриваются переходные положения. В частности, установлено, что по договорам с определенным сроком действия, заключенным до даты официального опубликования постановления №612, расчеты в иностранной валюте проводятся на условиях, установленных в этих договорах. Вместе с тем при изменении существенных условий данных договоров после даты официального опубликования постановления №612, в том числе в части продления сроков их действия, условия данных договоров должны предусматривать, что с 1 марта 2019 года расчеты по ним должны быть в соответствии с требованиями этого постановления.

По облигациям резидентов, номинированным в иностранной валюте, выпуск которых зарегистрирован в Беларуси до даты официального опубликования постановления №612, использование иностранной валюты допускается до полного исполнения обязательств эмитентом.

Документ вступает в силу с 1 марта 2019 года, за исключением указанных переходных положений, вступающих в силу после официального опубликования постановления.-0-