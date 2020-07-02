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2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в I полугодии купили валюты на $658,2 млн больше, чем продали. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.
За шесть месяцев этого года физические лица купили наличной и безналичной валюты на $4 млрд 704,5 млн в эквиваленте, продали - $4 млрд 46,3 млн. Чистая покупка иностранной валюты физлицами составила $658,2 млн.
Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси купили иностранной валюты на $11 млрд 12,7 млн в эквиваленте, продали - $10 млрд 213,1 млн.
Нерезиденты Беларуси купили валюты на $144,5 млн в эквиваленте, продали - $409,6 млн.-0-