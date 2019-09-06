Белорусы в январе-августе продали валюты почти на $0,5 млрд больше, чем купили

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе-августе 2019 года продали валюты на $497,2 млн больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

За восемь месяцев физические лица продали наличной и безналичной валюты на $6 млрд 345,7 млн в эквиваленте, купили - $5 млрд 848,5 млн. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $497,2 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси продали иностранной валюты на $14 млрд 273,1 млн в эквиваленте, купили на $13 млрд 712,8 млн.

Нерезиденты Беларуси за январь-август продали валюты на $564,2 млн в эквиваленте, купили - $149,5 млн.-0-