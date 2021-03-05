5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе - феврале купили валюты на $201,4 млн больше, чем продали. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

За январь - февраль физические лица купили наличной и безналичной валюты на $1 млрд 523,4 млн в эквиваленте, продали $1 млрд 322 млн. Чистая покупка иностранной валюты физлицами составила $201,4 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси купили иностранной валюты на $3 млрд 863 млн в эквиваленте, продали $3 млрд 735,8 млн. Чистая покупка - $127,2 млн.

Нерезиденты Беларуси купили валюты на $28,3 млн в эквиваленте, продали $162,3 млн. Чистая продажа составила $134 млн.-0-