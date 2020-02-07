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7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе купили валюты на $44,8 млн больше, чем продали. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.
За первый месяц этого года физические лица купили наличной и безналичной валюты на $788,4 млн в эквиваленте, продали - $743,6 млн. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $44,8 млн.
Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси продали иностранной валюты на $1 млрд 737,1 млн в эквиваленте, купили на $1 млрд 761,1 млн.
Нерезиденты Беларуси продали валюты на $93,7 млн в эквиваленте, купили - $41,2 млн.-0-