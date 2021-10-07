7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе - сентябре купили валюты на $133 млн больше, чем продали. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

За январь - сентябрь физические лица купили наличной и безналичной валюты на $7 млрд 952 млн в эквиваленте, продали $7 млрд 819 млн. Чистая покупка иностранной валюты физлицами составила $133 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси купили иностранной валюты на $19 млрд 208 млн в эквиваленте, продали $19 млрд 766 млн. Чистая продажа - $558 млн.

Нерезиденты Беларуси купили валюты на $315,1 млн в эквиваленте, продали $718,9 млн. Чистая продажа составила $403,8 млн.-0-