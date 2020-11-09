"Беловежский гостинец" все более популярен в Бишкеке

9 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Два белорусских магазина "Беловежский гостинец" успешно работают в Бишкеке, рассказали корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Кыргызстане.

"Новый магазин белорусских продовольственных товаров "Беловежский гостинец" открылся в Бишкеке в конце октября. В церемонии принял участие посол Беларуси в Кыргызстане Андрей Страчко, - отметили в дипломатической миссии. - Первая торговая точка под брендом "Беловежский гостинец" начала работу в июле текущего года и сразу стала пользоваться успехом у жителей столицы".

Магазин предлагает широкий ассортимент молочной, мясной, кондитерской продукции, бакалеи, способствуя продвижению экспорта белорусского продовольствия в Кыргызстан.

За январь-сентябрь текущего года отмечается рост экспорта продуктов питания из Беларуси в Кыргызстан. Объем поставок сыров и творога увеличился в 8,5 раза, колбас - в 2,5 раза, мясных консервов - в 1,4 раза, соусов - в 6 раз. В целом экспорт продовольственных товаров составил $20 млн и увеличился по сравнению с январем-сентябрем 2019 года в 2,7 раза.

В посольстве отметили, что сотрудничество между Беларусью и Кыргызстаном активно развивается в политической, экономической и гуманитарной сферах. Страны конструктивно сотрудничают в международных организациях и в рамках интеграционных образований - СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. На взаимной основе оказывается поддержка по ключевым вопросам многосторонней повестки дня. Сформирована необходимая договорно-правовая база, включающая межгосударственные, межправительственные и межведомственные международные договоры. В феврале этого года в Минске состоялось 9-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству на уровне заместителей премьер-министров двух стран.-0-

Фото посольства Беларуси в Кыргызстане