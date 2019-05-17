"Белшина" проводит испытания сверхкрупногабаритных шин для карьерной техники

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Белшина" началось производство новой для Беларуси продукции - сверхкрупногабаритных шин с посадочным диаметром до 63 дюймов, проводятся их испытания, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

Председатель ГКНТ Александр Шумилин проводит мониторинг проектов Государственной программы инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы, с этой целью он посетил ОАО "Белшина". В настоящее время специалисты проводят эксплуатационные испытания цельнометаллокордных шин в карьерах горно-рудной промышленности, в том числе в России, Сербии, Казахстане и Австралии. "Производство сверхкрупногабаритных цельнометаллокордных шин радиальной конструкции для комплектации самосвалов особо большой грузоподъемности производства ОАО "БелАЗ", а также для карьерной техники зарубежного производства (Komatsu, Caterpillar) позволит сохранить и улучшить конкурентные позиции предприятия на внутреннем и внешних рынках, увеличить экспортный потенциал", - подчеркнул Александр Шумилин.

Фото ГКНТ

Он также отметил, что на предприятии ведутся работы по производству шин радиальной конструкции с посадочным диаметром 49 дюймов и 51 дюйм плоским способом сборки. В настоящее время в ОАО "Белшина" есть три сборочных станка для сборки шин полудорновым способом. Для освоения производства новых моделей цельнометаллокордных шин и организации серийного производства закуплены четыре пресс-формы. Срок реализации проекта - 2023 год.

Белорусский шинный комбинат создан в 1972 году, преобразован в ОАО "Белшина" в 2002 году. Предприятие входит в состав концерна "Белнефтехим". ОАО "Белшина" является одним из крупнейших производителей шин в Европе, выпускает типоразмеры и модели шин для легковых, грузовых, большегрузных автомобилей, строительно-дорожных и подъемно-транспортных машин, электротранспорта, автобусов, тракторов и сельскохозяйственных машин.-0-