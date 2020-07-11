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Экономика
11 июля 2020, 17:15

"Белтаможсервис" и "Цифровая логистика" организовали первую транзитную перевозку в цифровом формате

Фото из архива
Фото из архива

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белтаможсервис" и ООО "Цифровая логистика" организовали первую транзитную перевозку в цифровом формате. Такая информация размещена на сайте крупнейшего в Беларуси логистического оператора, сообщает БЕЛТА.

Первая транзитная перевозка продовольственных грузов в крытых вагонах в цифровом формате была организована из Беларуси в Кыргызскую Республику через территорию России. "Проект реализован в рамках концепции создания экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС. Суть - внедрение цифровых технологий на транспорте, в логистике и администрировании перевозки грузов для сокращения "транспортного плеча" и повышения эффективности доставки товаров", - пояснили в "Белтаможсервисе".

Заказ услуги и ее оплата были выполнены с помощью цифровых сервисов - электронной торговой площадки "Грузовые перевозки", оператором которой с 2018 года выступает ООО "Цифровая логистика". Исполнитель проекта с белорусской стороны - Гомельский филиал РУП "Белтаможсервис". Стороны намерены и далее расширять сотрудничество с использованием сервиса по организации перевозок импортных грузов в IT-формате через электронную торговую площадку.

Как отметил генеральный директор ООО "Цифровая логистика" Александр Кочуков, "появление нового цифрового продукта, в развитии которого задействован потенциал предприятия с 20-летним опытом работы - "Белтаможсервис" - позволит снизить издержки участников рынка и упростить доступ к услугам железнодорожного транспорта, что в свою очередь повысит конкурентоспособность железнодорожного транспорта в международном сообщении".

Реализация транзитной перевозки в цифровом формате позволила белорусскому транспортно-логистическому предприятию не только расширить географию перевозок, но оптимизировать временные затраты и использовать передовые технологии в IT-формате.-0-

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