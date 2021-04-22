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Экономика
22 апреля 2021, 17:42

"Белтаможсервис" победил в конкурсе "Экспедитор года - 2020"

Фото declarant.by
Фото declarant.by

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с решением правления Ассоциации международных экспедиторов и логистики "БАМЭ" по итогам деятельности за прошлый год "Белтаможсервис" признан победителем в конкурсе "Экспедитор года - 2020", сообщили БЕЛТА на предприятии.

"Этот рейтинг служит подтверждением высокого профессионализма, финансовой стабильности и заслуженной деловой репутации, для клиента - гарантией качественных логистических услуг", - подчеркнули на предприятии.

"БАМЭ" - некоммерческая организация, по состоянию на 16 апреля объединяющая на основе добровольного членства 108 экспедиторских и логистических организаций различных форм собственности.

Экспедитор - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие транспортно-экспедиционную деятельность.-0-

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