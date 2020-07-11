"Белтаможсервис" в I полугодии отправил в Китай 12 тыс. т продукции отечественных экспортеров

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белтаможсервис" в I полугодии отправило в Китай 12 тыс. т продукции белорусских экспортеров. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

В январе - июне этого года "Белтаможсервис" отправил в Китай девять контейнерных поездов, что составило порядка 500 контейнеров. Общий объем поставленной продукции - 12 тыс. т. Время в пути следования до пункта назначения составляет 14-16 дней.

Транспортно-логистическая компания с 2016 года активно развивает проекты инициативы "Пояс и путь" по перевозке грузов железнодорожным транспортом в составе организованных контейнерных поездов, являясь одновременно грузополучателем и грузоотправителем, сооператором и экспедитором контейнерных поездов. Учитывая наличие статуса 3-PL провайдера, "Белтаможсервис" по поручению правительства в части оказания содействия белорусским экспортерам в поставках, с начала года организует решение вопросов транспортной логистики, в том числе в Китай. Для этого предприятие стало биржевым брокером - посредником между покупателем и продавцом. "Для оказания услуг покупателю нами приобретается товар на Белорусской универсальной товарной бирже. Также "Белтаможсервис" в комплекте предлагает услугу по хранению и доставке товара", - пояснили на предприятии.

Таким образом, "Белтаможсервис" занимается комплексным решением транспортных вопросов, то есть при отправке поездов предприятие оказывает полный комплекс услуг, включая консолидацию товара на собственных терминалах, предоставление подвижного состава, оформление необходимых транспортных и иных документов, транспортно-экспедиционное обслуживание на всем пути следования, таможенное декларирование и пр. Все это позволяет существенно экономить на доставке товаров, что повышает их ценовую конкурентоспособность на внешних рынках, подчеркнули в компании.-0-