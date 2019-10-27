БелТПП подписала соглашение о сотрудничестве с Афганской палатой промышленности и горного дела

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата подписала соглашение о сотрудничестве с Афганской палатой промышленности и горного дела. Подписание состоялось в Душанбе во время трехстороннего бизнес-форума "Таджикистан - Беларусь - Афганистан", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БелТПП.

В работе форума приняли участие около 150 представителей белорусских, таджикистанских и афганских предприятий. Состоялись презентации промышленного, экспортного потенциала трех стран, перспективных инвестиционных проектов. Белорусские участники провели переговоры с представителями предприятий Афганистана и Таджикистана о сотрудничестве в сферах энергетики, горнорудной промышленности, машиностроения, производства металлообрабатывающего оборудования, химической промышленности, сельского хозяйства, пищевой промышленности, строительства, легкой промышленности, медицины, фармацевтики, транспорта и логистики, банковских услуг и других.

Белорусская бизнес-делегация приняла участие в церемонии открытия международной выставки "Таджикистан 2019. Осень", где ознакомилась с широким спектром сельскохозяйственного оборудования, техники и продуктов питания, производимых в Таджикистане, Афганистане, Иране, Узбекистане.

Состоялась отдельная встреча представителей бизнес-сообщества Беларуси с делегацией деловых кругов Афганистана. Стороны обсудили особенности ведения бизнеса в Беларуси и Афганистане, перспективные направления двустороннего сотрудничества, вопросы поставки в Афганистан продукции белорусского машиностроения (сельхозтехники и грузовых машин), продуктов питания, сухого детского питания, лекарственных препаратов.-0-