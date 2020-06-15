БелТПП получила право на проведение курсов повышения квалификации

15 июня, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата получила право на проведение курсов повышения квалификации с выдачей государственного диплома. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель БелТПП Владимир Улахович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году палата получила лицензию и аккредитацию Министерства образования на оказание услуг в системе этого ведомства. Такого в БелТПП ранее не было. В сентябре мы начнем проводить курсы повышения квалификации с выдачей государственного диплома", - отметил руководитель палаты.

Центр делового образования БелТПП будет реализовывать программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов по профилю образования "Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства", направлениям образования "Коммуникации", "Право", "Экономика", "Управление", "Экономика и организация производства", профилю образования "Физическая культура. Туризм и гостеприимство", направлению образования "Туризм и гостеприимство" с последующей выдачей свидетельства государственного образца.

Владимир Улахович напомнил, что Белорусская ТПП уже два года реализует проект "Школа экспорта". В этом году по инициативе предприятий - членов палаты принято решение переименовать его в "Академию экспорта".

По данным председателя БелТПП, в прошлом году в палату вступило свыше 300 предприятий, 90% из них - негосударственной формы собственности.-0-