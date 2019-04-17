БелТПП приглашает производителей к участию в экспозиции Made in Belarus в Анголе и Монголии

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для содействия белорусскому экспорту на перспективных рынках выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты организует экспозицию белорусских производителей Made in Belarus на международных многоотраслевых выставках в Анголе и Монголии, сообщили БЕЛТА организаторы.

Участникам белорусских экспозиций предлагается приоритетное размещение в павильонах, общее художественное оформление с элементами национальной символики, рекламно-информационная поддержка, приглашение деловых кругов Анголы и Монголии к посещению экспозиции, комплексная организация поездки. "С учетом высокой популярности выставочных площадей в данных мероприятиях и необходимости оперативной обработки информации заинтересованных потенциальных экспонентов, заявки на участие просим направлять в адрес унитарного предприятия "Белинтерэкспо" до 17 мая", - отметили организаторы.

Международная многоотраслевая выставка FILDA-Luanda пройдет 9-13 июля в городе Луанда. Это крупнейшая в Анголе торговая выставка товаров и услуг. Ключевые разделы - машиностроение, сельское хозяйство, продукты питания и напитки, нефтехимическая промышленность, здравоохранение, фармацевтика, строительные материалы, текстильная и швейная продукция, товары народного потребления, туризм и др.

В 2018 году в выставке приняли участие 545 компаний из 16 стран, в том числе из Индии, Японии, Швеции, Франции, Италии, Испании, России, США, Турции, Бразилии, Великобритании, а количество профессиональных посетителей превысило 39 тыс. человек. Размер выставочной площади составил более 28 тыс. кв.м. Основу импорта Анголы составляют транспортные средства, машины и оборудование, нефтепродукты, продукты питания, молочная и мясная продукция, сахар и кондитерские изделия, жиры и масла животного и растительного происхождения, злаки, продукция мукомольно-крупяной промышленности, удобрения, фармацевтическая продукция, текстильные изделия, продукция деревообработки и мебель.

Ежегодная международная осенняя выставка Ulaanbaatar Partnetrship пройдет в Улан-Баторе 12-15 сентября. Форум, посвященный развитию торгово-экономического сотрудничества с Монголией, привлекает большое количество государственных структур и профессиональных посетителей из бизнес-кругов. Ключевые разделы - машиностроение, нефтяная промышленность, сельское хозяйство и животноводство, продукты питания и напитки, добывающая промышленность, строительство, здравоохранение и фармацевтика, легкая промышленность, туризм.

В 2018 году в выставке приняли участие 110 компаний из Польши, России, Кореи и других стран. Размер выставочной площади составил 2750 кв.м. Общее количество посетителей превысило 12 тыс. Основу импорта Монголии составляют нефтепродукты, транспортные средства, машины и оборудование, изделия из металлов, продукты питания, алкогольные и безалкогольные напитки, сахар и кондитерские изделия, продукция мукомольно-крупяной промышленности, фармацевтическая продукция, продукция деревообработки и мебель.-0-