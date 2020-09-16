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16 сентября 2020, 12:56

БелТПП разработала новые механизмы поддержки экспорта

Владимир Улахович
Владимир Улахович

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БелТПП разработала новые механизмы и инструменты поддержки белорусского экспорта. Об этом рассказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович на пресс-конференции в БЕЛТА на тему "Актуальные вопросы поддержки экспорта".

"Пандемия вносит и уже внесла серьезные коррективы, и наша задача - искать в этих условиях новые инструменты поддержки наших экспортеров. Так, БелТПП разработала уникальный проект, не имеющий аналогов в стране, - бизнес-курс "Академия экспорта". Его старт запланирован на 24 сентября. В рамках этого курса представители предприятий и индивидуальные предприниматели на безвозмездной основе получат теоретические знания и практические навыки в области внешнеэкономической деятельности, менеджмента, финансов, маркетинга, логистики, налогообложения, таможенного сопровождения, деловых коммуникаций с зарубежными партнерами. Фактически проект является экспресс-минимумом по экспортной деятельности", - подчеркнул руководитель палаты. Лекторами курса будут известные бизнес-тренеры, преподаватели профильных дисциплин ведущих вузов, белорусские эксперты с богатым практическим опытом во внешнеэкономической деятельности.

"Также в этом году мы впервые получили лицензию на повышение квалификации в сфере внешнеэкономической деятельности с выдачей диплома государственного образца. Раньше БелТПП этого не делала, ведь мы не являемся государственным институтом, но прошли необходимое лицензирование, подготовили методическую базу и с октября этого года начнем проводить курсы повышения квалификации с выдачей государственного диплома. Это тоже часть нашего большого проекта, который мы называем "Академия экспорта", - отметил Владимир Улахович.

По информации председателя ТПП, в этом году палата начала выдавать сертификат добросовестного партнера отечественным предприятиям и делает это на безвозмездной основе. "Уже 147 предприятий обратились к нам и получили такие сертификаты, еще 14 заявок на рассмотрении, причем это предприятия различных сфер деятельности и форм собственности. Это дополнительная гарантия, которую мы берем на себя как палата в том, что предприятие действительно является добросовестным партнером. Это тоже нужно нашим экспортером, такая практика есть и в других странах", - сообщил он.

Кроме того, в этом году БелТПП стала организацией, которая регистрирует и формирует реестр экспортеров при поставках в такие страны, как Норвегия и Швейцария. "Это уникальный случай, потому что многие страны работают на этих рынках и, как правило, формированием реестра занимаются государственные структуры. Эту работы мы также осуществляем на безвозмездной основе. С июля зарегистрировано пока 8 белорусских предприятий", - рассказал Владимир Улахович.

На завершающей стадии подготовка проекта Международного торгового центра (совместное учреждение ВТО и ЮНКТАД) The Eastern Partnership Trade Helpdesk ("Служба поддержки торговли "Восточного партнерства"). Проект предполагает создание онлайн-партнера, где можно будет оценивать региональные рынки, торговую статистику. БелТПП определена национальным координатором проекта. "Он направлен на расширение торговли стран - членов инициативы ЕС "Восточное партнерство" между собой и с государствами - членами Европейского союза. Участие в проекте позволит белорусским предприятиям отслеживать тенденции регионального рынка, сообщать бизнес-сообществу о наличии или возникновении торговых препятствий, повышать квалификацию специалистов в сфере анализа рынков. Мы ожидаем, что в сентябре завершим эту процедуру и начнем работать", - сообщил руководитель палаты.

Также БелТПП разработала уникальный механизм продвижения товаров и услуг, доступный членам БелТПП, - е-платформа бизнес-контактов, на которой размещаются визитные карточки предприятий с отражением рекламной, описательной и контактной информации. Это позволяет продемонстрировать конкурентные преимущества потенциальным партнерам и клиентам. "На платформе уже размещена информация 100 белорусских предприятий. В ближайшее время их визитные карточки будут сделаны и в англоязычной версии. На этой же площадке начинают регистрироваться предприятия из других стран", - пояснил Владимир Улахович.-0-

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Проведение этой выставки запланировано на ноябрь этого года.

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"Бизнес все-таки старается соблюсти свои интересы, и это понятно. Более того, все заинтересованы, чтобы не было падения того, что уже наработано", - считает председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

Фото Сергея Шелега

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