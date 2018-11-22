БелТПП видит серьезные перспективы на рынке АСЕАН

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович видит серьезные перспективы диверсификации белорусского экспорта в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом он сообщил сегодня журналистам перед открытием семинара "Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Экспортные перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Улахович

Владимир Улахович отметил, что рынок АСЕАН очень интересен Беларуси: это крупнейший, динамично развивающийся рынок емкостью примерно 700 млн жителей. "Шесть стран уже практически полностью сняли свои внутренние таможенные тарифы, а это значит, что общий рынок активно разрабатывается. С точки зрения диверсификации нашего экспорта этот рынок очень интересен", - подчеркнул глава БелТПП.

Он отметил, что правительством поставлены серьезные задачи по наращиванию товарооборота со странами АСЕАН. "Только по Вьетнаму это $500 млн товарооборота (сейчас мы имеем около $200 млн), по Индонезии мы можем выйти на $1 млрд", - сказал глава БелТПП.

Если Беларусь выйдет на обозначенные показатели товарооборота по странам, с которыми уже имеет опыт сотрудничества, а также откроет новые рынки в данном регионе, то в целом БелТПП видит большие перспективы дальнейшего развития экспорта в страны АСЕАН, заявил Владимир Улахович.

Говоря о том, какая белорусская продукция может быть востребована в этом регионе, он отметил, что ряд стран ОСЕАН проходит этап индустриализации, развития инфраструктуры, поэтому актуальными будут поставки продукции машиностроения, в том числе сельскохозяйственного. Отдельно глава БелТПП отметил экспорт сельскохозяйственной продукции. "Мы можем очень серьезно развивать услуги в области медицины, образования", - добавил он.

Семинар "Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Экспортные перспективы" проходит сегодня в Минске. Мероприятие проводится в рамках проекта БелТПП "Школа экспорта" в целях содействия дальнейшей активизации торгово-экономических связей с государствами Юго-Восточной Азии, расширения географии экспорта отечественных производителей.-0-

Фото Максима Гучека