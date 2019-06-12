"БелВЭБлизинг" профинансирует для БЖД поставку 30 пассажирских вагонов

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООО "БелВЭБлизинг" профинансирует поставку на условиях лизинга нового парка пассажирских вагонов для Белорусской железной дороги, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "Банк БелВЭБ".

Всего будет закуплено 14 плацкартных, 8 купейных и 8 купейных штабных вагонов российского производства. Соответствующие договоры "БелВЭБлизинг" заключил с УП "Минское отделение Белорусской железной дороги" и УП "Брестское отделение Белорусской железной дороги".

Вагоны оснащены кондиционерами, экологически чистыми санитарными комплексами, системой обеззараживания воды и воздуха, камерами видеонаблюдения и пожарной сигнализацией. Каждый пассажир сможет воспользоваться персональной розеткой или USB-разъемом для зарядки мобильных устройств. Кроме того, вагоны укомплектованы оборудованием для людей с ограниченными возможностями. Предусмотрены специальные поручни и подножки, информация о нумерации мест и в местах общего пользования дублируется шрифтом Брайля.

Как сообщалось, вагоны рассчитаны на движение со скоростью до 160 км/ч. Они оснащены автоматической системой открытия, закрытия и блокировки дверей. Срок службы этих вагонов - до 40 лет.

На станцию Минск-Пассажирский 11 июня уже прибыли 14 плацкартных пассажирских вагонов. До конца текущего месяца на Белорусскую железную дорогу поступят 16 купейных вагонов.

ООО "БелВЭБлизинг" сотрудничает с Белорусской железной дорогой с 2018 года. В июле прошлого года был заключен договор лизинга на 20 плацкартных пассажирских вагонов российского производства. ООО "БелВЭБлизинг" - участник банковского холдинга ОАО "Банк БелВЭБ". Лизинговая организация создана в 2018 году при совместном участии ОАО "Банк БелВЭБ" и АО "ВЭБ-лизинг" (Российская Федерация). Доля участия Банка БелВЭБ в уставном фонде ООО составляет 49%.-0-