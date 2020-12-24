БГМУ получит от Банка развития до Br1,2 млн на строительство нового учебного корпуса

БГМУ. Фото из архива
24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный медицинский университет получит от Банка развития до Br1,2 млн на строительство нового учебного корпуса. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 23 декабря 2020 года №756, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Правительство согласовало предоставление в 2021 году кредита БГМУ на строительство учебного корпуса практико-ориентированного обучения на 1000 мест.
Кредит будет выделен в сумме, не превышающей Br1,2 млн, с уплатой процентов за пользование кредитом в размере ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной на 1 процентный пункт.-0-