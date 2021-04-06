Биржи ЕАЭС активизируют взаимодействие по формированию общих товарных рынков

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биржи стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируют активизировать сотрудничество по формированию общих рынков энергоносителей, сельхозпродукции и других стратегически важных товаров сырьевой и несырьевой групп. Соответствующая договоренность достигнута в ходе онлайн-заседания Комитета по товарным рынкам, действующего при Международной ассоциации бирж стран СНГ, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской универсальной товарной биржи Роман Янив.

В мероприятии приняло участие руководство БУТБ, Московской биржи, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, товарной биржи "Евразийская торговая система" (Казахстан), товарной биржи "Каспий" (Казахстан), Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи и Кыргызской фондовой биржи.

Участники заседания поделились основными результатами работы биржевых площадок в первом квартале текущего года и обсудили перспективы взаимодействия с Евразийской экономической комиссией в части реализации стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года.

В частности, поддержана инициатива БУТБ по созданию международной рабочей группы по вопросам гармонизации законодательства стран ЕАЭС в сфере биржевой торговли. Предполагается, что это позволит детально изучить как национальное законодательство стран-участниц, так и локальные правовые акты, действующие на каждой из товарных бирж, для выработки единых подходов и принципов функционирования общих товарных рынков в рамках ЕАЭС.

МАБ СНГ - международная некоммерческая организация со штаб-квартирой в Москве. Объединяет товарные и валютно-фондовые биржи из 10 стран. БУТБ является полноправным членом МАБ СНГ и инициатором создания комитета по товарным рынкам при этой организации.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-