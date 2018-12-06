Бизнес-климат в Беларуси значительно улучшился - эксперт

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства Сергей Новицкий отмечает значительное улучшение бизнес-климата в Беларуси. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции перед церемонией награждения победителей конкурса "Предприниматель года - 2018" компании EY ("Эрнст энд Янг"), передает корреспондент БЕЛТА.

Этому, по словам Сергея Новицкого, способствовало принятие декретов №7 "О развитии предпринимательства" и №8 "О развитии цифровой экономики", а также сопутствующих документов. "Безусловно, они значительно облегчают жизнь предпринимателям. Причем всех форм", - отметил зампредседателя совета. В числе наиболее значимых новаций для развития бизнеса он назвал, в частности, существенное сокращение требований к открытию бизнеса: заметно упрощены пожарные, санитарные, экологические нормы. Это позволяет сегодня открыть кафе в считанные дни, раньше же могло понадобиться минимум 7-9 месяцев.

Однако главным, по мнению зампредседателя совета, стало то, что поменялся подход государства к ошибкам бизнеса - от карательного характера к предупредительному.

Вместе с тем Сергей Новицкий отметил, что комфортное состояние экономики наблюдается, когда 50% бизнеса занимают малые и средние предприятия. Сегодня же в Беларуси их доля примерно 28%. "Согласно плану развития малого и среднего предпринимательства, к 2020 году доля МСП должна увеличиться до 40%. Я думаю, если за 10-15 лет мы достигнем 50%, будет очень хорошо", - заключил он.-0-