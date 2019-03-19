Бизнесмены Беларуси и Австрии выступают за развитие сотрудничества на пространстве ЕАЭС и ЕС

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнесмены Беларуси и Австрии выступают за развитие экономического сотрудничества на пространстве Евразийского экономического союза и Европейского союза. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко после заседания белорусско-австрийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сошлись на том, что бизнес-сообщества обеих стран выступают за возвращение к идее создания общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока", - сказал Олег Кравченко.

В то же время, заметил он, стороны видят, какая политическая ситуация складывается в регионе, и понимают, что реализация этой идеи пока выглядит малореалистичной. "Тем не менее австрийский бизнес считает важным налаживание диалога между Европейской комиссией и Евразийской экономической комиссией. Это то, за что мы последовательно выступаем и в Беларуси", - добавил заместитель министра.

Австрийскую сторону на заседании межправкомиссии возглавил генеральный директор по внешнеэкономическим связям Федерального министерства дигитализации и экономической политики Франц Вессиг. По его словам, стороны обсудили возможные инвестиции австрийских компаний в экономику Беларуси, поддержку со стороны правительства Австрии.

Сегодня в Минске также состоялось заседание австрийско-белорусского делового совета. Бизнесмены двух стран обсудили возможность реализации совместных проектов в пищевой промышленности и энергетике.-0-