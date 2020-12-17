17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский бюджет Беларуси 2021 года планируется с дефицитом Br4 млрд, сообщил сегодня первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на расширенном заседании Палаты представителей по бюджету и финансам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Дефицит республиканского бюджета на 2021 года предусматривается в сумме Br4 млрд, или 2,6% к ВВП, который будет профинансирован за счет внутренних резервов", - сказал Дмитрий Кийко.

Доходы бюджета оцениваются на уровне Br23,3 млрд, расходы - Br27,3 млрд.

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