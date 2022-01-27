27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджет прожиточного минимума повышается с 1 февраля. Этот показатель увеличится с Br288,01 до Br296,55 и будет действовать до 30 апреля 2022 года. Это предусмотрено постановлением Министерства труда и социальной защиты от 21 января 2022 года №4, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ: трудоспособное население - Br329,35 (ранее - Br321,22), пенсионеры - Br224,10 (ранее - Br217,19), дети в возрасте до трех лет - Br187,04 (ранее - Br180,64), от трех до шести лет - Br259,47 (ранее - Br251,26), от 6 до 18 лет - Br317,33 (ранее - Br307,98).

При этом пропорционально росту БПМ изменятся и размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, социальных пенсий, повышений к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров, доплат и надбавок пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.-0-