"БКМ Холдинг" отправит партию компактных электробусов в Батуми

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Управляющая компания холдинга "БКМ" ("Белкоммунмаш") поставит в грузинский Батуми восемь компактных электробусов. Соответствующая информация появилась в Instagram предприятия, сообщает БЕЛТА.

"Представляем вам самый компактный из семейства электробусов BKM Holding девятиметровый электробус Е490. Восемь таких электробусов в этом году отправятся в солнечный город Батуми (Грузия)", - сказано в подписи к публикации.

Презентация данной модели для городских властей Батуми состоялась еще в июле 2017 года. Как отмечал в интервью БЕЛТА генеральный директор "БКМ Холдинг" Владимир Король, в 2019 году компания выиграла конкурс на поставку электробусов для грузинского города. Заказчик - ООО "Батумиавтотранспорт" - выбрал для модели Е490 белый цвет, который символизирует чистоту. С тех пор велась сборка этих электробусов.

Также "БКМ Холдинг" намерен продолжать наращивать поставки на рынки стран СНГ и Средней Азии, дальше планомерно работать над расширением географии поставок техники на рынок Европы. Опытная эксплуатация белорусских электробусов прошла в Ташкенте, некоторых российских городах. С 2019 года при содействии посольства Беларуси в Испании и почетного консула в Барселоне предприятие развивает сотрудничество с Каталонией. Совместное производство Wave Industries в Ковентри (Великобритания) продолжает работать над намеченными проектами: создание электрического грузового транспорта, локализация сборки электробусов, опытная эксплуатация электробуса Е420 с праворульным управлением. Однако в связи с введением карантинных мер в Великобритании есть некоторые затруднения с запуском техники в опытную эксплуатацию. Сейчас электробус находится на завершающем этапе сертификации, готовится установка зарядной станции.-0-