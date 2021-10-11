"БКМ Холдинг" поставит в Кишинев 20 троллейбусов

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "БКМ Холдинг" поставит 20 троллейбусов в Кишинев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Согласно подписанному договору в Молдову отправятся троллейбусы модели 321. Начальная сборка будет осуществляться в Минске на заводе "БКМ Холдинг", окончательная пройдет на муниципальном предприятии Кишинева "Дирекция городского электрического транспорта".

Троллейбусы оборудованы кондиционерами в кабине водителя и пассажирском салоне. В них установлена система видеонаблюдения и USB-разъемы.

"БКМ Холдинг" сотрудничает с Кишиневом с 2012 года, добавили в пресс-службе.-0-