"БКМ Холдинг" выпустил 1,5 тыс. троллейбусов серии SYABAR

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "БКМ Холдинг" выпустил 1500-й троллейбус модели 321 серии SYABAR, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Производство первых троллейбусов модели 321 серии SYABAR было запущено в 1999 году. В 2015 году было начато производство троллейбусов данной серии с увеличенным автономным ходом. Автономный ход такой модификации, получившей обозначение 32100D, составляет до 20 км. Эта модель оснащается литиевыми батареями различных типов. Подзарядка происходит во время движения от контактной сети. Пассажировместимость - 90 человек, из них 25 мест для сидения. В 2021 году 25 таких троллейбусов были впервые поставлены в Минск", - рассказали в пресс-службе.

Сегодня BKM Holding выпускает как классические, так и троллейбусы с автономным ходом по желанию заказчика. Троллейбусы представлены в трех конструкциях кузова: серии OLGERD, VITOVT, SYABAR.-0-