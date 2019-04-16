БМЗ подписал на бизнес-форуме в Турции соглашения более чем на $14 млн

16 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" Анатолий Савенок сегодня на белорусско-турецком бизнес-форуме в Анкаре подписал с турецкими компаниями рамочные соглашения о поставках металлопродукции на сумму свыше $14 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

В частности, речь идет о планируемых в этом году отгрузках в Турцию продукции сталепроволочных и трубного цеха. Пресс-секретарь отметил, что Турция является традиционным рынком в структуре сбыта БМЗ. В эту страну предприятие реализует металлокорд, проволоку РМЛ, стальную проволоку, бесшовные трубы, литую заготовку. В 2018 году объем экспорта превысил $38 млн.

Белорусско-турецкий бизнес-форум проведен Белорусской торгово-промышленной палатой при содействии Совета по внешнеэкономическим связям при Министерстве экономики Турции (DEIK) для расширения контактов белорусского бизнеса с турецкими компаниями, содействия развитию взаимовыгодного взаимодействия и реализации совместных проектов в различных сферах.-0-