БМЗ подписал с австрийскими партнерами соглашения о поставках на 100 млн евро

12 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" подписало с австрийскими партнерами соглашения об экспортных поставках на 2020 год. Речь о реализации более 270 тыс. т металлопродукции на сумму около 100 млн евро, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

Документы о взаимовыгодном сотрудничестве закреплены подписями во время белорусско-австрийского бизнес-форума, который проходит в Вене. "Соглашения, подписанные БМЗ с компаниями Belmet и Pisec Group, подразумевают отгрузку белорусской металлопродукции в Австрию и страны Европейского союза. На экспорт преимущественно будет реализован металлопрокат и метизная продукция. Отдельно среди данных позиций можно выделить конструкционный прокат, производство и сбыт которого БМЗ существенно нарастил за последние годы", - рассказал Александр Олесик. Он добавил, что эта высокотехнологичная металлопродукция предназначена в том числе для таких премиальных отраслей, как автомобилестроение.

Белорусский металлургический завод с Австрией связывают долгосрочные партнерские отношения, которые налажены с момента строительства завода и ежегодно укрепляются. "Еще 35 лет назад одна из австрийских компаний выступала в числе ключевых поставщиков оборудования и технологии. Позже она принимала участие во многих реконструкциях и модернизациях на предприятии", - отметили на БМЗ.

Австрийские партнеры в числе стратегических для предприятия и сегодня. Экспортный потенциал имеет весомое значение в двухстороннем формате. В Австрии БМЗ приобрел не только надежных поставщиков качественного оборудования, но и потребителей своей продукции. "За последние пять лет экспорт завода в Австрию составил $32 млн. По отгружаемым видам металлопродукции на рынок Австрии БМЗ является одним из основных среди не входящих в ЕС поставщиков", - обратил внимание Александр Олесик.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех, связанных одной технологической цепочкой производств: сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-