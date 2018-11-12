БМЗ за январь-октябрь экспортировал металлопродукции более чем на $1 млрд

12 ноября, Гомель/Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" за январь-октябрь текущего года экспортировало 1,66 млн т металлопродукции на сумму более $1 млрд, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

Темп роста к аналогичному периоду прошлого года в натуральном выражении составил 107,6%, в денежном - 131,5%. Рентабельность продаж - 9%.

За январь-октябрь на БМЗ выпущено 2,02 млн т стали (105,3% к аналогичному периоду прошлого года), 1,76 млн т проката (99,1%), 125 тыс. т. бесшовных труб (110,5%) и 349,6 тыс. т (101%) продукции сталепроволочных цехов - металлокорда, бортовой бронзированной проволоки, проволоки РМЛ и стальной проволоки различного назначения.

Как рассказал Александр Олесик, в текущем году топ-5 импортеров белорусской стали составили Россия, Германия, Украина, Израиль и Литва. В целом продукция БМЗ отправлялась на экспорт в 62 страны.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех, связанных одной технологической цепочкой производств, - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-