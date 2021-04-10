"Бобруйскагромаш" расширит сборочное производство в Таджикистане

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" расширит сборочное производство техники в Таджикистане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.

В рамках работы Белорусско-таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которая прошла с 6 по 7 апреля в Душанбе, между ОАО "УКХ "Бобруйскагромаш" и АОЗТ "Агротехсервис" (Таджикистан) было подписано соглашение о расширении сборочного производства на площадке таджикской компании в Гиссаре за счет освоения полуприцепов тракторных ПСТ-9.

Кроме того, компании заключили договор на поставку первой партии машинокомплектов, отгрузка которой запланирована на второй квартал 2021 года.

Также во время участия в бизнес-форуме "Таджикистан - Беларусь - Афганистан" были организованы переговоры с представителями деловых кругов Афганистана, заинтересованных в сотрудничестве с белорусскими производителями техники, в том числе через дилеров и представителей в Таджикистане.

В ходе визита белорусской делегации были проведены переговоры с руководством РГУП "Таджикагролизинг", а также презентация всего модельного ряда продукции холдинга "Бобруйскагромаш", по итогам которой таджикская сторона выразила заинтересованность в приобретении кормозаготовительной техники и машин для приготовления и раздачи кормов.

ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" является крупнейшим производителем сельскохозяйственных машин и приспособлений в странах Восточной Европы. Предприятие работает на рынке сельскохозяйственной техники с 1974 года. Ассортимент продукции насчитывает более 150 наименований. Сегодня техника холдинга поставляется более чем в 50 стран мира.-0-