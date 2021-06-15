"Бобруйскагромаш" разработал новый распределитель минеральных удобрений

15 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новый распределитель минеральных удобрений разработали на "Бобруйскагромаше", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "УКХ "Бобруйскагромаш".

"Распределитель минеральных удобрений РУ-7000-1 - с кузовом и элементами крепления из нержавеющей стали. Эта машина создана с учетом самых необходимых потребностей фермера при работе в поле, - отметили на предприятии. - Новинка была представлена на международной выставке "Белагро" в этом году".

Грузоподъемность машины - 8 т, производительность - от 5,2 до 27,5 га/ч, ширина внесения - от 8 до 22 м, агрегатируется с тракторами тягового класса 2. Машина обеспечивает равномерное распределение твердых минеральных удобрений, известковых материалов и химических мелиорантов, что гарантирует более эффективное их применение и высокий урожай.

"Уникальность РУ-7000-1 в том, что кузов, шибера и метизы изготовлены из прочной нержавеющей стали, что в разы увеличивает срок эксплуатации машины. Конструкция позволяет перевозить сыпучие материалы и производить разгрузку с помощью транспортера, установленного в кузове. Управление работой выполняется из кабины трактора - программирование и контроль дозы внесения удобрений осуществляется бортовым компьютером", - отметили специалисты.

Новая машина будет поставляться на внутренний рынок Беларуси, в Российскую Федерацию, Казахстан, Эстонию и другие страны.

ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственных машин и приспособлений в странах Восточной Европы. Предприятие работает на рынке сельскохозяйственной техники с 1974 года. Ассортимент продукции насчитывает более 150 наименований. На сегодняшний день техника холдинга поставляется более чем в 50 стран мира.-0-