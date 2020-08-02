2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,2 тыс. субъектов хозяйствования получили налоговые льготы и преференции по указу №143 "О поддержке экономики". Об этом шла речь во время заседания общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Министерстве экономики под председательством заместителя министра экономики Елены Перминовой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"По состоянию на 23 июля с заявлением о предоставлении налоговых льгот и преференций в облисполкомы и Мингорисполком обратились 3 488 субъектов хозяйствования. Уже воспользовался льготами 1 281 субъект хозяйствования (из них 72,5% - организации частной формы собственности). Общий объем поддержки составил Br23 млн", - рассказали в министерстве.

Помимо этого, областные советы депутатов снизили ставки единого налога на второй и третий квартал. Согласно поданным уточненным декларациям, данной льготой уже воспользовались 44 тыс. индивидуальных предпринимателей. Суммарная поддержка составила Br9,6 млн.

По состоянию на 15 июля из поступивших 8 044 обращений арендаторов (ссудополучателей) и покупателей имущества льготами и преференциями уже воспользовались 6,7 тыс. субъектов хозяйствования. Общая сумма льгот и преференций составила Br25,6 млн, из которой 94% предоставлено 5 857 субъектам частной формы собственности.

"Ряд заявлений на данный момент находится на рассмотрении. При этом некоторым заявителям отказано в предоставлении льгот и преференций по причине того, что их виды деятельности не входят в перечень, определенный указом", - пояснили в пресс-службе.

Елена Перминова также проинформировала членов совета о том, что Минэкономики разрабатывает проект плана мероприятий по совершенствованию правового регулирования предпринимательской деятельности. Он подразумевает актуализацию плана по реализации декрета №7 "О развитии предпринимательства" и другие меры по либерализации делового климата.

Минэкономики также поддержало предложение предпринимательских союзов о необходимости установления в Беларуси профессионального праздничного Дня предпринимателя. Проект соответствующего нормативного правового акта уже подготовлен министерством.-0-