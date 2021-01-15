Более 30 предприятий легпрома продают свою продукцию через БУТБ

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 предприятий концерна "Беллегпром" в 2020 году выставляли заявки на продажу и участвовали в биржевых торгах на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"В число самых востребованных товаров вошли различные виды тканей, обувь и средства индивидуальной защиты. Данную продукцию предприятия концерна реализуют преимущественно на внутреннем рынке в секции промышленных и потребительских товаров. В то же время ряд товарных позиций регулярно выставляют и на экспортные биржевые торги", - рассказал Роман Янив.

Сейчас в торговой системе биржи постоянно находятся около 1 тыс. заявок на продажу от предприятий концерна "Беллегпром". Пока они охватывают относительно небольшой ассортимент продукции, но он постепенно расширяется. По словам начальника управления торгов промышленными и потребительскими товарами БУТБ Антона Зарецкого, только за последние несколько месяцев добавилось около 50 новых позиций.

В текущем году планируется значительно больше внимания уделять продвижению белорусских товаров легкой промышленности на экспорт. "У нас уже есть положительный опыт работы на зарубежных рынках в поставке строительных материалов и продуктов питания. То есть можно сказать, что определенную нишу мы уже заняли. Поэтому сейчас активно занимаемся привлечением потенциальных покупателей из числа как постоянных клиентов, так и еще не аккредитованных на бирже компаний", - отметил Антон Зарецкий.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

В секции промышленных и потребительских товаров БУТБ в 2020 году совершено свыше 70 тыс. сделок на общую сумму Br430 млн, что на 6% больше, чем годом ранее. Основная доля продаж пришлась на строительные материалы, технологическое оборудование и продукцию нефтехимии.-0-