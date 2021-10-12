Более 3,6 млн электронных билетов на поезда БЖД продано за январь-сентябрь

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3,6 млн электронных билетов продано на поезда Белорусской железной дороги за 9 месяцев текущего года, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

С января по сентябрь пассажиры Белорусской железной дороги оформили через интернет более 2,7 млн электронных билетов на поезда с нумерованными местами и более 900 тыс. билетов на поезда с ненумерованными местами (городских линий и региональных линий экономкласса).

"Белорусская железная дорога продолжает развитие безбумажных технологий и дистанционных сервисов, стремится сделать их максимально простыми и удобными. В целом они пользуются популярностью - 42% билетов на поезда с нумерованными местами приобретается через раздел "Услуги пассажирам" на сайте pass.rw.by и с помощью специального мобильного приложения", - отметили в пресс-центре.

БЖД с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации рекомендует пассажирам при оформлении проездных документов пользоваться электронными каналами продаж. При проезде в поездах, нахождении на вокзалах и других объектах железнодорожного транспорта ношение масок является обязательным.-0-