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12 ноября 2020, 07:07

Более 450 госстандартов принято в Беларуси с начала года

Фото из архива
Фото из архива

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 450 государственных стандартов (СТБ и ГОСТ) принято в Беларуси с начала года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

"Выполнять требования обязательных технических регламентов и обеспечивать качество и конкурентоспособность продукции и услуг помогают государственные стандарты. Фонд этих документов, действующих в Беларуси, сейчас насчитывает порядка 30 тыс. В течение 2020 года утверждено более 450 госстандартов (СТБ и ГОСТ). Новые разработки касались машиностроительной, транспортной, строительной, электротехнической, пищевой и других отраслей, сферы услуг, систем менеджмента, создания безбарьерной среды. Кроме того, отменено 384 стандарта, требования которых перестали быть актуальными", - рассказали в пресс-службе.

Около 60% принятых государственных стандартов гармонизированы с требованиями международных и европейских. Это предоставляет белорусским изготовителям готовые технические решения, разработанные мировыми лидерами промышленности и признанные на международном или региональном уровнях, способствует устранению технических барьеров для роста экспортных возможностей.

Также подготовлен проект плана государственной стандартизации Беларуси на 2021 год. В планах разработка 8 изменений к техническим регламентам ЕАЭС, а также порядка 300 СТБ и ГОСТ, в том числе и изменений к ним, в различных отраслях. 218 государственных стандартов будут гармонизированы с международными и европейскими. "Более 50 ГОСТ будут разработаны в поддержку реализации технических регламентов ЕАЭС на низковольтное оборудование, парфюмерно-косметическую продукцию, электромагнитную совместимость технических средств, ограничение применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники, нефть, подготовленную к транспортировке и использованию. Свыше 30 госстандартов будут направлены на содействие поэтапному снижению использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную. Предусмотрена разработка и государственных стандартов в области систем менеджмента", - отметили в Госстандарте.

В Беларуси дорабатывают проект программы "Качество" на 2021-2025 годы. Документ будет сконцентрирован на создании условий для дальнейшего развития национальной инфраструктуры качества и поддержания ее на современном уровне. Он коснется в первую очередь сферы реального производства и будет включать такие блоки, как техническое нормирование, стандартизация, аккредитация, испытания, компетентность, мотивация, стимулирование, пропаганда идей качества и делового совершенства. Развитие каждого из них имеет важное значение для организаций в целом. Отраслевой разрез вопросов качества будет отражен в комплексных программах развития отраслей, разработка которых предусмотрена для реализации программы социально-экономического развития страны на следующие пять лет.

Госстандарт Беларуси вносит значительный вклад в развитие систем технического регулирования и стандартизации в ЕАЭС. В настоящее время принято 48 единых технических регламентов союза, 43 из которых вступили в силу. Разрабатываются 11 новых, устанавливающих требования к кормам и кормовым добавкам, мясу птицы и продукции ее переработки, продукции, предназначенной для защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, материалам, контактирующим с пищей, высоковольтному оборудованию, легкорельсовому транспорту, трамваям и др. На финишной стадии разработки находятся подготовленные Беларусью проекты изменений в технические регламенты по безопасности низковольтного оборудования, электромагнитной совместимости технических средств, сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним.

Всемирный день качества в этом году отмечается 12 ноября. Европейская неделя качества проходит с 9 по 15 ноября под девизом "Качество как конкурентное преимущество в условиях неопределенности".-0-

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