Более 50 предприятий примут участие в выставке Made in Belarus в Алматы

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 белорусских предприятий представят около 300 брендов продукции на масштабной выставке Made in Belarus, которая пройдет с 9 по 12 апреля в Алматы (Казахстан). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в выставочном унитарном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

На выставке презентуют как хорошо знакомую казахстанским потребителям, так и новую для этого рынка продукцию. Среди участников открытые акционерные общества "МТЗ", "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг", "Белшина", "БАТЭ" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты", "Электроаппаратура", "Управляющая компания холдинга "Горизонт". Будет представлена крупная экспозиция научно-технических разработок, организованная Национальной академией наук Беларуси. ЗАО "Витэкс" и СП "Белита" ООО презентуют широкий ассортимент ухаживающей и декоративной косметики. В мероприятии примут участие и предприятия мясо-молочной промышленности: ООО "Праймилк", ОАО "Здравушка-милк", Витебская бройлерная птицефабрика, Слуцкий мясокомбинат, Могилевский мясокомбинат, Минский мясокомбинат. Будут организованы дегустация и ярмарка-продажа продукции, культурные мероприятия.

Белорусская экспозиция развернется в выставочном центре "Атакент". Церемония открытия выставки состоится 9 апреля. В этот же день пройдет и казахстанско-белорусский бизнес-форум с участием официальных лиц и экспертов, представителей бизнес-союзов и деловых кругов двух стран. Планируется рассмотреть вопросы производственной кооперации, создания совместных предприятий в сельскохозяйственной сфере, горнодобывающей промышленности. Будут обсуждаться также реализация инфраструктурных проектов, трансфер технологий и научно-техническое взаимодействие, взаимные инвестиции и финансирование экспортных поставок, развитие сотрудничества в здравоохранении и туризме.

Выставка белорусских производителей в Алматы станет пятым мероприятием под брендом Made in Belarus. Выставки такого формата в 2017-2019 годах уже состоялись в Астане, Киеве, Ташкенте и Тбилиси. Их организатором является Белорусская торгово-промышленная палата, выставочным оператором - предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП. Выставка в Алматы будет организована при поддержке посольства Беларуси в Казахстане, акимата Алматы, Внешнеторговой палаты Казахстана, Алматинской палаты торговли и инвестиций, государственных органов и бизнес-ассоциаций двух стран.-0-