Более 500 проектов субъектов МСП получили финансовую поддержку Банка развития в I квартале

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 проектов субъектов малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку Банка развития в первом квартале 2021 года, сообщили БЕЛТА в банке.

"Банк развития продолжает реализацию собственной программы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. За три месяца 2021 года по соглашениям, заключенным с банками-партнерами и лизинговыми организациями, банк профинансировал 518 проектов. Общий объем заключенных кредитных договоров (договоров финансовой аренды) составил Br94,2 млн. Общая стоимость проектов, профинансированных за счет ресурсов Банка развития, - Br108,5 млн", - рассказали в банке.

Наибольший удельный вес в общем портфеле поддержки субъектов МСП по сумме кредитного договора или договора финансовой аренды занимают проекты, связанные с производством (бумаги и картона, чулочно-носочных изделий, пластмассовых изделий для упаковки товаров, верхней одежды) - 33,6%, деятельностью в области транспорта (пассажирские и грузоперевозки) - 29,9%, торговлей - 19,9%.

"Исходя из количества профинансированных проектов, сегмент клиентов на 67% состоит из микробизнеса и индивидуальных предпринимателей. География финансирования охватывает практически всю Беларусь благодаря разветвленной сети банков-партнеров, участвующих в программе. Лидирующую позицию по количеству проектов занимают Брестская и Гродненская области", - отметили в банке.

По состоянию на 1 апреля всего с начала действия программы (с августа 2014 года) профинансированы 5538 проектов, общий объем заключенных кредитных договоров и договоров финансовой аренды (лизинга) составил Br906 млн в эквиваленте. Общая стоимость проектов, профинансированных за счет ресурсов Банка развития, составила порядка Br1,4 млрд в эквиваленте.-0-