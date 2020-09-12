Более 6,6 тыс. юрлиц и 21,9 тыс. ИП зарегистрировано за январь-август в Беларуси

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 6,6 тыс. юридических лиц и свыше 21,9 тыс. индивидуальных предпринимателей зарегистрированы за январь-август в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Больше всего предпринимателей зарегистрировано в столице - 6222. Число ИП в Минской области увеличилось на 3731, в Брестской - на 2787, в Гомельской - на 2602.

На сегодня в Беларуси 155 915 действующих юрлиц и 268 576 предпринимателей. При этом 35,5% всех зарегистрированных ИП - женщины. 19 индивидуальных предпринимателей - несовершеннолетние. Они чаще всего выбирают работу в сфере компьютерного программирования и розничной торговли путем заказа товаров через интернет.-0-