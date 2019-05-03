Более 67,5 млн направят на развитие овцеводства в Беларуси до 2025 года

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило комплекс мер по развитию овцеводства в Беларуси на 2019-2025 годы. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 30 апреля 2019 года №268, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Комплекс мер разработан для обеспечения более полной занятости сельского населения, повышения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной и промышленной продукции.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий комплекса мер планируется в пределах средств, предусмотренных в рамках соответствующих госпрограмм в агропромышленном комплексе, и составит Br67 млн 572,5 тыс. Из них Br17 млн 954 тыс. - средства республиканского бюджета, Br28 млн 391,9 тыс. - средства местных бюджетов, Br8 млн - кредиты банков и Банка развития Беларуси, Br13 млн 226,6 тыс. - собственные средства субъектов, которые занимаются деятельностью в области агропромышленного производства.

"Потребность промышленности Беларуси в шерсти и овчинах, наличие природных и трудовых ресурсов в совокупности подтверждают актуальность развития овцеводства в экономически обоснованных пределах. С учетом мировых тенденций в овцеводстве республики наиболее приемлемыми и перспективными являются мясошерстное и мясное направления продуктивности овец", - отмечается в комплексе мер, размещенном на сайте правительства.

Ответственным заказчиком комплекса мер определено Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

На 1 января 2019 года насчитывалось 87,6 тыс. овец 11 разводимых пород. Реализация комплекса мер позволит к 2026 году увеличить численность поголовья до 116,5 тыс.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-