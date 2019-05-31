Более четверти трав первым укосом убрано в Беларуси

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии ведут массовую заготовку травяных кормов. По данным на 31 мая, убрано 26,6% трав первым укосом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"На большей территории страны растения достигли нужной фазы развития. По данным ученых Национальной академии наук, несмотря на более раннюю весну, активная вегетация многолетних трав в этом году наступила на 10-12 дней позже, чем в 2018-м. Особенно у бобовых трав", - отметили в министерстве.

Работникам сельскохозяйственных организаций предстоит скосить травы первого укоса на площади 1 321 тыс. га. Они скошены более чем на 350 тыс. га, что составляет 26,6% от всей площади кошения. Травяных кормов аграрии заготовили 363 тыс. т кормовых единиц. На одну условную голову крупного рогатого скота их приходится 1,16 ц кормовых единиц. Лидером по заготовке травяных кормов сегодня является Минская область, аграрии которой заготовили 128,4 тыс. т кормовых единиц.

Ветеринарные службы проводят анализ качества каждой партии заготовленных кормов. Сегодня 98% силоса соответствует высшему и первому классу по содержанию каротина, 100% сенажа - первому и второму классу.

"Наличие и готовность кормоуборочной техники позволяет провести кошение и уборку трав первого укоса в оптимальны сроки, - сказали в пресс-службе. - Всего по республике на заготовке травяных кормов задействовано 1 476 кормоуборочных комбайнов и 2 443 косилки. На заготовке кормов в полимерную пленку работает 222 комбинированных пресс-подборщика".

Всего планируется заготовить 9,2 млн т кормовых единиц травяных кормов (109% к уровню 2018 года), что в расчете на одну условную голову КРС составит 29,3 ц кормовых единиц (на 11% больше, чем в прошлом году).-0-