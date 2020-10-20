Более полусотни МАЗов пополнили автобусный парк Киева

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве 20 октября состоялась презентация техники Минского автомобильного завода, во время которой для нужд коммунального предприятия "Киевпасстранс" переданы 57 пассажирских автобусов МАЗ. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Украине.

Всего в рамках заключенного контракта предусматривается поставка для Киева до конца текущего года 200 автобусов МАЗ большой вместимости.

В мероприятии, которое прошло на территории столичного автобусного парка №6, приняли участие мэр Киева Виталий Кличко, делегация ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" во главе с генеральным директором Валерием Иванковичем, посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

Состоялась содержательная и конструктивная беседа с представителями Киевской городской государственной администрации по вопросам дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Минский автомобильный завод традиционно принимает активное участие в реализуемых Киевской городской государственной администрацией программах обновления парка пассажирской техники украинской столицы. Последняя крупная партия пассажирской техники МАЗ для Киева поставлялась в 2017 году.-0-

Фото посольства Беларуси в Украине