Больше отечественных товаров на полках и снижение себестоимости: МАРТ о мерах по стабилизации цен

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов рассказал сегодня журналистам перед итоговым заседанием коллегии МАРТ, какие меры будут приниматься для стабилизации цен на внутреннем рынке, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главная особенность прошлого года - так называемая импортная инфляция. Рекордные показатели по инфляции отмечены в странах-соседях, у наших торгово-экономических партнеров. Мы ввозим сырье для своего производства, комплектующие, товары критического импорта. Конечно, это разогревает нашу внутреннюю инфляцию, поскольку растет себестоимость продукции у наших товаропроизводителей, которые используют импортное сырье. Поэтому в текущем году нам необходимо будет проводить работу по снижению себестоимости", - сказал Алексей Богданов.

По его словам, такая работа включает борьбу на конкурсных процедурах за более низкую стоимость приобретаемого товара, оптимизацию бизнес-процессов на каждом предприятии. "Мы должны будем больше насыщать наши полки отечественной продукцией, которая априори будет дешевле импортной", - отметил министр.

Кроме того, в планах принять ряд нормативных правовых актов. "В их числе указ, который находится на согласовании в органах госуправления. В этом проекте документа мы систематизируем систему госрегулирования, оптимизируем некоторые виды государственных закупок", - добавил Алексей Богданов.

"Эти меры, которые будут приниматься совместно с органами госуправления, облисполкомами, должны привести к стабилизации цен, на которые влияет именно "импортная" инфляция", - резюмировал министр.-0-