Больше всего заявок на конкурс бизнес-инициатив по проекту ПРООН поступило из Кобринского района

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершился прием заявок на конкурс предпринимательских инициатив, проведенный проектом "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь". Всего из 12 пилотных районов подана 241 заявка. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила специалист по связям с общественностью проекта Надежда Синельник.

"Самым активным оказался Кобринский район Брестской области, из которого предприниматели прислали 36 заявок на участие в конкурсе. Высокую активность проявили также предприниматели Хойникского района Гомельской области и Молодечненского Минской - по 26 заявок подано от каждого из них. Почти догнали лидеров Браславский район Витебской области и Лидский Гродненской - подано 24 и 23 заявки соответственно", - рассказала Надежда Синельник.

Направления, в которых заявители планируют развивать бизнес, очень разнообразны. Лидируют сферы услуг и сельского хозяйства - 20% и 15% поданных заявок соответственно. По 14% от общего количества представленных предложений приходится на сферу производства потребительских товаров и туризма. Есть заявки в сферах строительства, образования, логистики и медицины.

"В настоящее время проводится процедура административной проверки всех поступивших заявок. Победители станут известны в мае. По условиям конкурса они получат поддержку в виде товаров, работ и/или услуг, необходимых для реализации предпринимательской инициативы, на сумму, эквивалентную $25 тыс.", - добавила Надежда Синельник.

Конкурс проводился с 15 февраля по 30 марта 2021 года в 12 пилотных районах проекта: Березовском, Кобринском, Браславском, Оршанском, Брагинском, Жлобинском, Хойникском, Лидском, Борисовском, Молодечненском, Быховском и Кличевском.

Проект "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики Республики Беларусь.-0-