Большинство правил работы энергорынка ЕАЭС планируется принять к середине 2022 года

7 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Три из четырех правил функционирования общего электроэнергетического Евразийского экономического союза планируется принять к середине 2022 года. Об этом сообщила сегодня во время видеомоста помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас Департамент энергетики ЕЭК совместно с государствами союза разрабатывает проекты четырех правил функционирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, - рассказала Ия Малкина. - Во-первых, - это правила взаимной торговли. Они будут определять механизмы торговли на общем рынке. Мы закладываем в документ такие механизмы, как торговля по свободным двусторонним договорам, по срочным контрактам и на сутки вперед, а также урегулирование почасовых отклонений фактических перетоков электроэнергии от плановых значений. Срок принятия правил - до 1 июля 2022 года".

Что касается торговли электроэнергией на сутки вперед, помощник председателя Коллегии ЕЭК пояснила: государства ЕАЭС находятся в разных часовых поясах. "И для того, чтобы переток электрической энергии осуществлялся бесперебойно, синхронно, необходимо предусматривать эту разницу в часовых поясах", - отметила она.

Второй документ - правила определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений. "Он будет регламентировать процесс определения и распределения доступной пропускной способности межгосударственных сечений для торговли на рынке, - уточнила Ия Малкина. - Срок принятия правил также - до 1 июля 2022 года".

Третий документ - правила доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии. "Правила будут регулировать процессы осуществления межгосударственной передачи электрической энергии. Срок принятия правил - до 1 июля 2022 года", - пояснила помощник председателя Коллегии ЕЭК.

"И наконец, правила информационного обмена. Они определят способы информационного взаимодействия между участниками рынка. Срок принятия правил - до 1 июля 2023 года", - добавила она.

Ия Малкина напомнила, что субъектный состав общего рынка ограничивается оптовиками, то есть достаточно крупными продавцами и покупателями. "А торговля электроэнергией ограничивается только трансграничной торговлей. Право собственности на товар (электроэнергию) переходит на границах между странами союза", - отметила Ия Малкина.

"При этом вступление всех правил в силу будет одновременным, но не позднее 1 января 2025 года. Тогда в полномасштабном формате начнет свою работу общий электроэнергетический рынок ЕАЭС", - резюмировала помощник председателя Коллегии ЕЭК.-0-