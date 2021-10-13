Бранцевич: энергетика является основой для развития экономики и бизнеса

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетика - это основа для развития экономики и бизнеса. Такое мнение высказала заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич на XXV Белорусском энергетическом и экологическом форуме Energy Expo, который проходит в Минске 12-15 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"Энергетика - это основа для развития экономики и бизнеса. Поэтому она должна быть эффективной, современной и, следовательно, экологичной. И очевидно, что ключевую роль в этом процессе играет ввод в эксплуатацию БелАЭС. Работа атомной станции позволит реальному сектору перейти на новый уровень, развивать энергоемкие производства, при этом сохраняя экологический баланс", - сказала Татьяна Бранцевич.

В текущем году форум приурочен к 90-летию белорусской энергосистемы. Традиционно программа мероприятия включает проведение выставок, круглых столов, конференций, презентаций и др. В центре внимания - стратегические направления развития энергетической отрасли. В мероприятиях форума активно участвуют руководство и эксперты Минэкономики.-0-