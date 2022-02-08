Бранцевич: появление высокотехнологичных предприятий мотивирует людей повышать компетенции

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост экономики, обеспеченный высокотехнологичными предприятиями, мотивирует людей повышать свои навыки и компетенции. Об этом заявила сегодня заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич, комментируя свежие данные выборочного обследования уровня зарплат работников в зависимости от рода занятий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"Статистическое исследование выявило несколько интересных для нас закономерностей с точки зрения достижения приоритетов пятилетки, одобренных год назад Всебелорусским народным собранием. Во-первых, квалифицированный работник зарабатывает практически столько же, сколько и его начальник. Превышение уровня зарплат руководителей организаций по сравнению со специалистами-профессионалами составило всего 1,1 раза", - сказала Татьяна Бранцевич.

Во-вторых, по ее словам, хорошие доходы имеют не только айтишники, летчики и шахтеры. Среди самых высокооплачиваемых специалистов также архитекторы, проектировщики, дизайнеры и, благодаря ковидным надбавкам, врачи.

В-третьих, достойный заработок и у опытных рабочих со стажем 10-20 лет, занятых в промышленности: химической, горнодобывающей, металлургии, производстве машин и оборудования.

В-четвертых, зарплата работников, окончивших вузы, в 1,7-1,9 раза превышает уровень их коллег с общим базовым и средним образованием. "Это реальный стимул постоянно учиться, повышать свою квалификацию", - добавила замминистра.

"Государство, следуя приоритету "Интеллектуальная страна", создает условия для максимального раскрытия личностного потенциала, повышения навыков и компетенций, отвечающих потребностям экономики. В рамках проектов будущего в Беларуси появятся высокотехнологичные предприятия в фармацевтике, биотехнологиях, робототехнике, электроиндустрии и др. На таких рабочих местах, которые, разумеется, будут хорошо оплачиваемыми, невозможно трудиться, не имея должной квалификации. Помогая людям получить необходимое обучение, мы закладываем основу для устойчивого экономического роста в среднесрочной перспективе", - отметила Татьяна Бранцевич.-0-